Горящий факел на нефтегазохимическом предприятии «Сибур» в Дзержинске потушен

Горящий факел на «Сибуре» в Дзержинске потушен. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области продолжается тушение пожара на нефтегазохимическом предприятии «Сибур». На данный момент горящий факел там уже потушен.

- В 15:15 факельное горение прекращено. Происходит охлаждение производственной установки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Угроза взрыва отсутствует. Жертв и пострадавших нет. На месте работают 80 человек личного состава и 24 единицы техники.

Напомним, пожар на предприятии вспыхнул около двух часов дня. Первыми о случившемся в социальных сетях сообщили очевидцы, заметившие густой серый дым. Вскоре информацию о ЧП подтвердили и спасатели. На место ЧП также выехал и глава Дзержинска Иван Носков.

- По предварительным данным на предприятии происходит горение производственной установки, работают пожарные службы, - отметил Иван Носков. - Персонал предприятия эвакуирован. Направили на место нашу лабораторию МБУ «Инженерно-экологическая служба Дзержинска» для забора проб воздуха. Результаты будут позже. Пока могу сказать, что направление ветра западное, не на город.

Также на месте ЧП уже работают сотрудники регионального Роспотребнадзора. Они тоже взяли пробы воздуха.

- В связи с возгоранием на предприятии АО «Сибур-Нефтехим» сотрудники Роспотребнадзора выехали на место и организовали исследование воздуха на содержание специфических загрязняющих веществ на территории жилой застройки с учетом направления ветра, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. - Ситуация остается на контроле Управления.

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