Даже машины тонули в грязи: пропавшую в лесу женщину-инвалида сутки искали под проливным дождем в Нижегородской области

Пропавшую женщину нашли и доставили в медучреждение. Фото: принтскрин видео.

В Нижегородской области успешно завершились поиски пропавшей в лесу 56-летней женщины с инвалидностью. Историю счастливого спасения рассказали волонтеры поисково-спасательной группы «Рыси» из Выксы. 9 июля в 18:00 им поступило сообщение, что в поселке Велетьма Кулебакского района пропала 56-летняя Мария Колотушкина. В шесть часов утра женщина вышла из дома с пластиковым ведерком и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

- Женщина, инвалид детства, ушла в лес за ягодами в 6 утра и не вернулась. Раньше из леса она всегда возвращалась примерно в полдень, но не в этот раз, - рассказали волонтеры.

Ситуация осложнялась тем, что как раз в эту пору на территории региона шли сильные непрекращающиеся ливни. В таких условиях человеку опасно находиться одному в лесу, особенно если есть ограничения по здоровью.

Участники поисково-спасательной группы не испугались непогоды и отправились на поиски в соседний район. Ехать по мокрым, а местами затопленным дорогам было непросто, но поисковики понимали, что где-то там в лесной глуши в беду попала женщина. Единственное что ей остается — ждать, пока кто-нибудь придет на помощь.

- Мы понимали, что погода не на нашей стороне, Мария Николаевна с раннего утра в лесу, и она замерзает. За ночь мы выполнили огромное количество задач на машинах и пешими группами, поисковики возвращались в штаб, переодевали мокрую одежду и снова выходили на задачи, - добавили волонтеры.

Лужи становились все больше, в них начали тонуть даже специально оборудованные машины. К четырем часам утра волонтеры вытащили из грязи весь свой транспорт и приняли решение приостановить поиски.

Наступило утро. Новых сообщений, касающихся пропавшей женщины, по-прежнему не поступало. В «Рыси» вновь объявили сбор на поиск. На место сбора выехали сразу несколько сформированных экипажей. В дороге они созвонились с полицейскими, чтобы обсудить план совместных действий. По прибытии на место поисковикам сообщили, что в лесу обнаружен свежий след пропавшей женщины, который ведет в деревню Полдеревка. Далее, по словам волонтеров происходило следующее:

- У поисковиков моментально проснулось «второе дыхание», надежда на счастливое завершение поиска зажглась с новой силой! В этот момент местный житель Александр Кузнецов на своём мотоцикле в одиночку принял решение «пройти» по следу. И вот оно заветное: «Найдена, жива!».

Волонтеры доставили женщину в медучреждение и на руках отнесли в приемный покой. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

- ПСГ «Рысь-Выкса» говорит огромное человеческое спасибо всем, кто был вместе с нами на поиске Марии Николаевны: односельчанам, сотрудникам полиции, егерям, охотникам, добровольцам ПСО «ЛизаАлерт». Вместе мы сила, наша слаженная, командная работа дала прекрасный результат! - сказали в заключение участники поисково-спасательной группы.