Нижегородские археологи вновь исследуют могильник финно-угорского племени мурома. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Археологи Нижегородского музея-заповедника вновь исследуют средневековые могильник финно-угорского племени мурома, который находится в Вачском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минкульт.

Как отмечается, специалистам во время археологической экспедиции в Вачском районе удалось найти уникальные предметы, которые существовали в первой половине X века.

По итогам археологической разведки, прошедшей в 2022 году, могильник финно-угорского племени мурома, датируемый VIII – X вв, поставили на государственную охрану.

- В прошлом году от неравнодушных жителей Вачского района мы получили сообщение о деятельности черных копателей. Мы не могли проигнорировать его, поэтому в октябре отправились туда «на разведку» и удостоверились, что это действительно древний могильник племени мурома, который ранее никем не был исследован, выявили его границы и поставили на государственный учет. Теперь стараемся раскопать и сохранить то, что могло бесследно исчезнуть, - отметил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

Специалисты проводят раскопки на площади 100 кв. метров. Во время исследований ученые изучают погребальный материал, фиксируют частоту и плотность захоронений.

-Среди первых находок были керамические сосуды и металлические украшения: ажурная бляха, височные кольца, браслеты и привески разных форм, - поделилась руководитель экспедиции, старший научный сотрудник НГИАМЗ Анастасии Швецовой.

Ученым удалось найти уникальные предметы: стеклянную бусину, предположительно, византийского или сирийского происхождения. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

В одни из первых дней археологической экспедиции в 2023 году, ученым удалось найти уникальные предметы: стеклянную бусину, предположительно, византийского или сирийского происхождения и арабскую монету – «дирхем», датируемые первой половиной Х века.

После завершения раскопок все артефакты будут в составе фондового собрания Нижегородского музея-заповедника.