Появилось видео жуткой аварии на проспекте Героев в Нижнем Новгороде, в которой пострадали три человека

ДТП произошло у остановки "Улица Гастелло". Фото: принтскрин видео.

Нижегородское УГИБДД распространило видео аварии, произошедшей в Московском районе Нижнего Новгорода утром 11 июля. На кадрах видно, что маршрутка т-59 ехала по проспекту Героев в сторону центра Сормова. В районе остановки общественного транспорта «Улица Гастелло» со встречной полосы начал маневр автомобиль «Пежо». В результате белая легковушка вылетела за границы проезжей части и оказалась зажата между столбом и маршруткой.

- В результате столкновения и дальнейшего наезда на столб водитель и пассажир «Пежо» получили телесные повреждения. Также в результате падения в автобусе пассажирка автобуса также получила телесные повреждения. Все пострадавшие — женщины в возрасте от 28 до 33 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале сообщил о том, что пассажирка легковушки получила медицинскую помощь, но от дальнейшего лечения отказалась, а сама виновница ДТП и пассажирка т-59 доставлены в больницу №13 с тяжелыми травмами. Предварительно, у одной из них перелом ребер и травмы головы, у другой травмы головы. В настоящее время на месте ДТП продолжают работать экстренные службы. По данным онлайн-сервиса Яндекс.Пробки, движение транспорта на этом участке не осложнено.