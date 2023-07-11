Нижегородские ученые предложили лечить тяжелые ожоги с помощью пленки с коктейлем вирусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета предложили лечить тяжелые ожоги при помощи полиуретановой пленки с уникальным коктейлем вирусов. Об этом сообщила пресс-служба ПИМУ.

Метод, который разработали специалисты, заключается в уникальном составе раневого покрытия для лечения инфицированных ожоговых ран. На пленку, которая состоит из полиуретана, нанесли различные бактериофаги - антимикробные препараты природного происхождения. Подобная пленка поможет эффективному заживлению сильнейших ожогов при заражении ран инфекциями, которые устойчивые к антибиотикам.

По словам специалистов, одной из главных проблем 21 века является устойчивость микробов к антибиотикам.

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, являются глобальной проблемой. Если здоровый человек может быть к ним невосприимчив, то у ослабленных пациентов с обширными поверхностями ран бактерии могут вызывать воспаления, септические состояния, полиорганные нарушения и приводить в итоге к летальному исходу, - отметила заведующая бактериологической лабораторией НИИ ПМ Университетской клиники, кандидат медицинских наук Ирина Широкова.

Ректор ПИМУ, доктор медицинских наук Николай Карякин поделился, что в перспективе разработка ученых должны помочь заживлению ран и очищению их от патогенной флоры.