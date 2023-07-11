МЧС опубликовало кадры из дома на улице Бекетова, где произошел смертельный пожар

Горение происходило в квартире на 2 этаже. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Появились фотографии с места пожара, произошедшего на улице Бекетова, 5б в Нижнем Новгороде в ночь на 11 июля. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21:59. К месту оперативно прибыли пожарные бригады.

- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение квартиры на втором этаже и чердачного помещения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из горящего здания спасли десять человек. В результате погибла 34-летняя женщина. Пострадали пятеро детей, среди которых три девочки - 17, 12 и 8 лет, и два мальчика — 2 и 12 лет, а также 57-летний мужчина. Все пострадавшие были доставлены в городские больницы.

С пожара спасли 10 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- У всех диагноз отравление продуктами горения тяжелой степени. Один ребенок был в крайне тяжелом состоянии. У него остановилось сердце, но медики успешно провели реанимацию в машине скорой помощи. В результате сердечная деятельность была восстановлена, - рассказал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, врачи пытались реанимировать и женщину, но степень ее отравления продуктами горения оказалась слишком высокой. В настоящее время по факту гибели нижегородки возбуждено уголовное дело.

В 22:56 было объявлено о локализации пожара, а в 0:07 он был потушен. В результате выгорели чердак и квартира на площади 80 квадратных метров.

Выгорела даже лестница в подъезде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как видно по фото, в квартире сгорела мебель и обои, почернела плитка на кухне. Выгорела даже лестница в подъезде. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.