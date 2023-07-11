Огромная база с автомаслом вспыхнула под Нижним Новгородом 11 июля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул в Нижегородской области ночью 11 июля – здесь загорелась производственно-складская база с автомаслом. На место происшествия сразу же выехали спасатели.

- Сообщение о пожаре в промзоне на Дуденевском шоссе в Богородском районе поступило в 2:50 11 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Там загорелась производственно-складская база. Пожару был сразу присвоен второй уровень сложности. Как оказалось, там горели бочки с автомобильным маслом на общей площадь две тысячи квадратных метров. Около пяти часов утра пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Общая площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что страшный пожар вспыхнул 29 июня на территории лакокрасочного завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Первыми о происшествии сообщили очевидцы происшествия. Вскоре информацию подтвердили и сотрудники МЧС. Как оказалось, пожар вспыхнул на территории лакокрасочного предприятия.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В 9.45 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Горит фура и несколько гаражей. В тушении пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники.