Проверка слуха: Станет ли 12 июля самым холодным днем в истории Нижнего Новгорода

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде действительно ожидается похолодание. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В сети быстро распространяется новость о том, что 12 июля станет самым холодным днем за всю историю наблюдений. Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, в среду днем температура воздуха в Москве будет колебаться от +11 до +16 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +6. Такие похолодания, утверждает синоптик, случаются не чаще одного раза в 15 лет и в этот раз многолетний рекорд может быть побит.

Будет прохладно

Нижний Новгород находится примерно в 400 километрах от столицы и, конечно, температурный фон зачастую здесь не сильно отличается. В связи с этим возникает резонный вопрос — а ждать ли исторического температурного рекорда в Нижнем Новгороде. Все сомнения по этому поводу развеяла начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

- У нас в городе в этот день будет прохладно от +15 до +19 градусов, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы для середины июля. Зато ночи будут теплые. Я не рассматриваю этот день, как рекордно холодный, - подчеркнула специалист в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород».

Как следует из метеопрогноза нижегородского Гидрометцентра, во вторник и среду местами по области возможны кратковременные дожди. При этом уже 12 июля синоптическая обстановка стабилизируется.

У нас свои рекорды

Ни для кого не секрет, что с 8 по 10 июля в Нижнем Новгороде не прекращаясь шли ливни. По словам Мокеевой, в этот период выпало рекордное количество осадков. Так, днем понедельника в заречной части города зафиксировано около 120% выпавших осадков от месячной нормы июля.

- Побит рекорд XXI века, который был установлен в июле 2004 года! - сказала она.

Следуя многолетним наблюдениям, самый сильный ливень пришелся на июль 1989 года. Тогда в столице Приволжья выпало более 200 мм осадков, иначе говоря, три месячные нормы.

Высокие значения зафиксированы и за пределами областного центра. В разных районах выпало от 65 до 90 мм, а местами даже более 100 мм осадков.

- Отмечались сильные и очень сильные дожди, которые относятся к опасному природному явлению, когда за полусутки выпадает не менее 50 мм осадков, - информирует Мокеева.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заметил, что за сутки с нижегородских улиц удалось откачать 15 тысяч кубометров воды, однако в заречной части города еще остались проблемные участки, которые требуют внимания.

- Судя по прогнозу погоды, ливни пришли в город минимум на несколько дней, другие источники прогнозируют осадки в течение всей недели. Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий, - подчеркнул он.