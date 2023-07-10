Больше суток плутала по лесу в проливной дождь: 88-летнюю бабушку спасли в Нижегородской области

Пенсионерка провела в лесу более суток. Фото: ПСО "Волонтер - Ковернино".

88-летнюю Лидию Перову нашли живой в Ковернинском районе Нижегородской области. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу на карете скорой помощи. Сейчас ее жизни уже ничто не угрожает. Специалисты поисково-спасательного центра «Рысь» рассказали «КП-Нижний Новгород» о том, как велись поиски пропавшей бабушки.

- Она пропала около часа дня в субботу, - рассказывает инфорг «Рыси» Алена, - женщина вышла из своего дома в починке Семенов и отправилась в лес за ягодами, прихватив с собой только пластиковое ведерко. Как обычно, обирала землянику недалеко от деревни, но этот раз что-то пошло не так.

Бабушка невысокая, ростом всего 160 см, худенькая, один глаз у нее не видит. Долго находиться в лесу ей опасно. Узнав о ее исчезновении, родственники сразу же обратились к волонтерам за помощью. Привлекались сразу несколько поисковых отрядов. Им предстояло прочесать лес в различных направлениях от населенного пункта. Ситуация осложнялась тем, что в тот же вечер в регионе начались сильные дожди, сменяющиеся ливнями. По словам собеседницы «Комсомолки», на вторые сутки поисков ситуация выглядела следующим образом:

- Лес сложный, мало дорог и много зверья. Дождь тут не такой сильный, но мешает сырая и высокая трава. После первых 15 минут на задаче поисковики мокрые насквозь, но они готовы работать в таких условиях, ведь есть надежда, что бабушка ещё жива.

Группа отработала свои задачи и вернулась. В обозначенных участках леса пенсионерку найти не удалось. На смену им поехала другая группа с тепловизором. К тому моменту в поисках участвовали местные жители. Найти пропавшую Лидию Перову удалось поздно вечером 9 июля. Приблизительно в 23:00 волонтеры услышали по рации долгожданное «Найдена, жива!». Бабушка провела в лесу более суток.

- Бабушку наша группа учебного центра «Ратник» и лесник из починка Семенов. Старушка жива, но в тяжёлом состоянии, выносить нужно было на носилках, машина не могла там проехать. Все, кто в штабе и на задачах, выдвинулись на помощь. Из леса ее вынесли на руках. Машина скорой помощи увезла бабушку в больницу. Как это часто бывает, пока ее искали, пенсионерка плутала по лесу, - добавила собеседница «Комсомолки».

Волонтеры выразили благодарность всем, кто участвовал в поисках пропавшей бабушки. Ну а Лидии Павловне пожелали скорейшего выздоровления и больше не теряться.