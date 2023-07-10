Пожар на заводе «Красное Сормово» произошел вечером 9 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 9 июля вспыхнул пожар на территории завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Как оказалось, там загорелась подстанция.

- В 19.20 9 июля поступило сообщение о пожаре по адресу улица Баррикад, дом 1, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На момент прибытия первых подразделений происходило горение подстанции. В 22.57 пожар был ликвидирован. В результате пожара погибших, пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о страшном пожаре на территории лакокрасочного завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Первыми о происшествии сообщили очевидцы происшествия. Как оказалось, черные клубы дыма видны из разных концов города. Вскоре информацию подтвердили и сотрудники МЧС.

- В 9.45 29 июня поступило сообщение о пожаре по адресу шоссе Жиркомбината, 22, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Горит фура и несколько гаражей. В тушении пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники.