В Нижнем Новгороде заложили первый камень Ярмарочной мечети

Торжественная закладка камня Ярмарочной мечети. Фото: Тихонова Алина

9 июля в рамках проведения I Поволжского сабантуя состоялась торжественная закладка камня Ярмарочной мечети. Религиозный объект разместится на Окской набережной, на улице Марата. В 700 метрах от этого места, на улице Пешкова располагается здание будущего Татарского культурного центра города. Во вступительном слове в начале церемонии участники отметили, что вопрос о строительстве мечети впервые был поднят еще в 1817 году. Спустя десять лет мечеть была построена и просуществовала до 1930 года. Однако за время советской эпохи от ярмарочной мечети не осталось и следа. И вот теперь настало время ее возрождения.

На мероприятие, несмотря на сильный ливень, собралось огромное число верующих. Все они хотели принять участие в столь важном моменте для мусульманского мира. Стоит напомнить, что Нижний Новгород, знаменитый своей ярмаркой, собирал большое количество мусульман, становясь одним из центров религии.

На мероприятие, несмотря на сильный ливень, собралось огромное число верующих. Фото: Тихонова Алина

- Сегодня у нас действительно знаменательный день. Мы закладываем камень в строительство нижегородской Ярмарочной мечети, и еще одна историческая справедливость будет восстановлена, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что данная мечеть для города станет не только большой религиозной ценностью, но и архитектурным украшением, местом доброты и помощи всем нуждающимся.

Кроме губернатора почетными участниками церемонии закладки камня нижегородской Ярмарочной мечети стали председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, религиозные деятели и верующие из российских регионов. Также среди участников были первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов, председатель духовного правления мусульман нижегородской области Гаяз Закиров.

Мечеть для города станет большой религиозной ценностью. Фото: Тихонова Алина

Все участники церемонии отметили важность единства народов России, приверженность идее крепкой государственности, братства и добрососедства, уважению традиций друг друга. Об этом также свидетельствует и то, что помимо представителей от мусульманского мира на мероприятие были приглашены преосвященный Иннокентий епископ сормовский викарий Нижегородской епархии и председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Нижегородская еврейская община» Эдуард Чапрак.

- Это показывает наше духовное единство, всего российского общества и народа, мы все служим во благо нашей страны и народов, укрепляя единство, - отметил Равиль Гайнутдин.

Глеб Никитин также отметил, что за последние 15 лет уже восстановлено около 300 православных храмов. А благодаря воссозданию исторической мечети и ислам получит свою историческую и духовную жемчужину.

Уже известно, что религиозный объект будет строиться на деньги от пожертвований, но город берет на себя благоустройство набережной и создание общественных пространств.

Алина ТИХОНОВА

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