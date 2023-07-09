Водитель погиб после столкновения с деревом в Нижегородской области 9 июля

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель иномарки погиб, а пассажир пострадал при столкновении с деревом в Городецком районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла ранним утром 9 июля на 31 километре автодороги Городец – Ковернино. 42-летний водитель автомобиля «Митсубиси Мираж» ехал со стороны Городца в направлении Ковернино. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. В результате этого машина опрокинулась.

К сожалению, в ДТП водитель погиб. Его пассажир получил травмы.

Ранее мы сообщали, что мужчина потерял сознание, управляя автомобилем, и наехал на дерево в Дезржинске Нижегородской области 30 мая. В результате этого водитель скончался, а его пассажир-ребенок пострадал.

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