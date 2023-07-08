Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в течение дня 8 июля, местами по Нижегородской области ожидаются грозы, сильные дожди, местами град. Подобные погодные условия могут стать причиной технологических нарушений на энергообъектах.

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» к оперативному реагированию готовы 237 бригад энергетиков: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники. Также в распоряжении специалистов имеется 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона. В филиале ведется непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки в регионе,организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. За работой энергообъектов установлен особый контроль.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.