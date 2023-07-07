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Общество7 июля 2023 15:30

В Нижнем Новгороде появилась доставка еды от местных производителей

К завтраку, обеду или ужину в заказ можно добавить продукты и прочие товары

Фото: Shutterstock

У всех бывают периоды, когда кажется, что ни на что не хватает времени — завал на работе, уйма дел дома. Чтобы хоть как-то себя разгрузить — может помочь доставка.

В Яндекс Маркет 15 минут линейка готовой еды пополнилась простыми и недорогими блюдами. Можно заказать завтрак, обед и ужин, хоть на всю семью. Пока собираетесь на работу или занимаетесь другими делами, курьер уже все привезет. К заказу можно также добавить горячий кофе, продукты или товары для дома, тогда и в магазин заходить не придется.

Блюда готовят местные производители из свежих и качественных продуктов. В Нижнем Новгороде для небольших локальных производств и поставщиков, сотрудничество с сервисом доставки, — это возможность наладить новый стабильный и эффективный канал сбыта.

Доставка недорогой готовой еды появилась и в других городах — Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове, Краснодаре, Казани.

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