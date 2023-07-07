Названы районы Нижегородской области с самым большим риском заражения клещевым энцефалитом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Нижегородской области заметно выросло число присасывания клещей. По данным на 7 июля, в регионе уже зафиксировано 6346 таких случаев. В сравнении с прошлыми годами этот показатель превышен на 4,2%. Случаи присасываний зафиксированы в 48 районах Нижегородской области и во всех районах самого Нижнего Новгорода.

- Общее количество обращений с присасываниями выше, чем в прошлом году, - рассказала на брифинге в Нижегородском областном информационном центре заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. – Связано это с тем, что клещи в этом году более активны из-за ранней весны. Первые присасывания были зарегистрированы еще 7 марта.

Самым тяжелым последствием присасывания является клещевой энцефалит. На данный момент в регионе является четыре случая энцефалита. У двух заболевших инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока, диагноз подтвержден лабораторно.

- Не всегда присасывание даже инфицированного клеща означает непременное заболеванием энцефалитом, - пояснила Наталья Садыкова. - Все будет зависеть от состояния иммунитета, успел ли клещ брызнуть свою инфицированную слюну и в каком количестве.

На сегодняшний день наибольший риск заболевания клещевым энцефалитом существует в следующих районах области: Балахнинский, Богородский, Борский, Ветлужский, Городецкий, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Дальнеконстантиновский, Семеновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский и Дзержинск. Именно эти территории являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.