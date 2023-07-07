Семь пляжей оказались непригодны для купания в Нижнем Новгороде. Фото: Оксана ЗУЙКО

Аномально жаркая погода установилась в Нижнем Новгороде. Днем столбики термометров поднимаются до +31 градуса. Именно поэтому сейчас особенно востребованы пляжи. Однако многие из них оказались непригодны для купания.

- По данным на 7 июля, в Нижегородской области было проведено свыше 800 исследований проб воды из зон отдыха. Исследования проводились на соответствие санитарно-химических, микробиологических, вирусологических и паразитологических показателей, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Как покали исследования, на семи пляжах города вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В них специалисты не рекомендуют купаться.

Напомним, изначально на территории Нижнего Новгорода в этом году открылось 15 пляжей и пять зон отдыха. "Комсомолка" совершила традиционный объезд по пляжам и оценила их инфраструктуру: наличие лежаков, навесов, пляжных кафе и детских площадок.

КОНКРЕТНО

На каких пляжах не рекомендуют купаться?

В Канавинском районе

- озеро Сортировочное (оба пляжа)

- озеро Больничное (у больницы № 39)

В Сормовском районе

- озера Лунское и Пестичное

- пляж на озере Светлоярское ( ул.Мокроусова, ул.Гаугеля)

В Автозаводском районе

- озеро ПКиО (ул. Смирнова)

- озеро в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода