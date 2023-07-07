Семь пляжей оказались непригодны для купания в Нижнем Новгороде.
Фото: Оксана ЗУЙКО
Аномально жаркая погода установилась в Нижнем Новгороде. Днем столбики термометров поднимаются до +31 градуса. Именно поэтому сейчас особенно востребованы пляжи. Однако многие из них оказались непригодны для купания.
- По данным на 7 июля, в Нижегородской области было проведено свыше 800 исследований проб воды из зон отдыха. Исследования проводились на соответствие санитарно-химических, микробиологических, вирусологических и паразитологических показателей, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Как покали исследования, на семи пляжах города вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В них специалисты не рекомендуют купаться.
Напомним, изначально на территории Нижнего Новгорода в этом году открылось 15 пляжей и пять зон отдыха. "Комсомолка" совершила традиционный объезд по пляжам и оценила их инфраструктуру: наличие лежаков, навесов, пляжных кафе и детских площадок.
КОНКРЕТНО
На каких пляжах не рекомендуют купаться?
В Канавинском районе
- озеро Сортировочное (оба пляжа)
- озеро Больничное (у больницы № 39)
В Сормовском районе
- озера Лунское и Пестичное
- пляж на озере Светлоярское ( ул.Мокроусова, ул.Гаугеля)
В Автозаводском районе
- озеро ПКиО (ул. Смирнова)
- озеро в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода