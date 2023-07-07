Реконструкцию Автозаводского парка обсудили в Нижнем Новгороде 6 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде состоялись первые общественные обсуждения благоустройства Автозаводского парка. Мероприятие прошло 6 июля во Дворце культуры автозавода и собрало более ста участников – обсудить реконструкцию общественного пространства пришли сотрудники ГАЗа, члены общественных и молодежных организаций и неравнодушные жители района.

В начале встречи перед собравшимися выступил глава Автозаводского района Александр Нагин. Он отметил, что реконструкция парка – важное событие в жизни района, которого многие ждали много лет.

- Об этом мечтали все автозаводцы, это центральное место отдыха жителей района, - подчеркнул он. - Я хочу поблагодарить «Группу ГАЗ», которая согласилась включить в программу «Социальный вектор» благоустройство Автозаводского парка. Это наша с вами история – ее нужно сохранить.

На общественные обсуждения пришло около 100 человек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автозаводский парк был создан в 1935 году. Он является объектом культурного наследия Нижегородской области, памятником ландшафтной архитектуры региона и любимым местом досуга жителей района. Это один из самых крупных в России: его основная площадь составляет 50 гектаров – всего на два гектара меньше, чем у парка «Швейцария». Однако за 88 лет его существования в парке ни разу не проводилось комплексного благоустройства.

Сейчас специалисты МБУ «Нижегородгражданпроект» разрабатывают проект реконструкции парка, и общественные обсуждения с жителями важны для того, чтобы авторы могли понять потребности людей, которые будут пользоваться этим общественным пространством. Перед разработчиками стоит задача сделать парк таким, чтобы каждый человек мог найти свое занятие.

В ходе общественных обсуждений автозаводцы высказывались за то, что в парке необходимо по максимуму сохранить зеленые насаждения, сделать современную детскую площадку, а также восстановить кинотеатр «Родина» и танцевальную площадку, которые работали в дальней части парка в советские годы. К слову, о планах по восстановлению сгоревшего кинотеатра «Родина» власти заявляли еще зимой, для этого уже выделен земельный участок. Предусмотрено воссоздание первоначального архитектурного облика здания бывшего кинотеатра на историческом месте и в исторических габаритах. Работы займут 15 месяцев и обойдутся в 174,1 млн рублей.

Автозаводский парк - один из самых крупных в России. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Концепция будущего благоустройства и проектно-сметной документации парка разрабатывается в рамках программы Горьковского автозавода «Новый социальный вектор». По словам руководителя проекта дирекции по корпоративной политике и коммуникациям ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ», депутата Городской Думы Нижнего Новгорода Марины Кузнецовой, компания выделила средства на разработку концепции и проектно-сметной документации, затем совместно с органами власти будут определены дальнейшие точки финансирования этого проекта.

- Конечно же, хотелось бы сделать Автозаводский парк на уровне не ниже «Швейцарии», потому что его посещает не меньшее количество людей. Для истории одного из самых крупных нижегородских парков это действительно знаковое событие, потому что за 88 лет его существования он ни разу не видел по-настоящему серьезного обновления, - писал ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В этом году запланирована презентация проекта реконструкции парка, а реализация программы намечена на 2023-2026 года.