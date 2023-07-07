Соединили каждый нерв и каждый сосуд: Нижегородские врачи пришили мужчине случайно отрезанную руку

Пострадавшего доставили в больницу №33, а затем в Институт травматологии и ортопедии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кошмарный случай произошел в Нижнем Новгороде: 44-летний местный житель при работе с циркулярной пилой случайно отпилил себе руку. Из-за роковой оплошности он действительно мог навсегда остаться без конечности. К счастью, местные медики оперативно приступили к спасению и сотворили настоящее чудо. Информацию о произошедшем распространила пресс-служба ПИМУ:

- Пациент поступил в городскую больницу №33 Ленинского района города Нижнего Новгорода 3 июля в тяжелом состоянии. От травмы пострадала правая рука на уровне нижней трети предплечья.

Ужасающая картина произошедшего шокировала случайных очевидцев. Сами медики, очевидно, тоже были потрясены увиденным, однако не растерялись и приступили к спасению. Действовать нужно было без промедлений, поэтому врачи больницы моментально связались со специалистами из Университетской клиники. Вместе они выработали план действий, который затем был успешно реализован. Специалисты сразу же подготовили руку к операции, провели гемостаз, противошоковую терапию, а также наложили лангет. Затем пациента доставили в Институт травматологии и ортопедии. Операция длилась четыре часа и закончилась 4 июля в 2:00.

После того, как операция завершилась, ректор ПИМУ Николай Карякин поблагодарил врачей за проделанный труд и посвятил им пост в своих соцсетях.

- Блестящие хирурги боролись за пациента - Олег Борисович Носов, микрохирург, заведующий отделением травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ, Сергей Александрович Петров, травматолог-ортопед, и конечно, вся операционная бригада, включая анестезиологов-реаниматологов, операционных сестер, - написал он.

В настоящее время пациент уже переведен из реанимационного отделения больницы в стационар. Мужчина пришел в себя, его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время ему проведут еще несколько операций. После этого пациент будет проходить реабилитацию, учиться заново двигать рукой.

Как отметил директор Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев, принципиальным фактором в таких случаях является время. Важно успеть, пока нервные ткани не начали отмирать.

- Благодаря оперативности наших и медиков городской больницы № 33, мы смогли восстановить кровоток, “соединить” артерии, нервные волокна. Ситуация осложнена множественными осколками кости. По мере восстановления пациента, мы выполним все необходимые нейрохиургические, реконструктивно-восстановительные вмешательства и реабилитацию, - заметил Арефьев.

По словам специалиста, благодаря реплантации и проведенным микрохирургическим вмешательствам, жизнеспособность конечности восстановлена.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи провели уникальную операцию по восстановлению отрезанного детородного органа пациента. Всего через пару недель пострадавшего выписали из больницы. Дальнейшее лечение и реабилитацию он проходил амбулаторно.