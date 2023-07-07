Самый жаркий день с начала года: Жара до +33 градусов накроет Нижний Новгород 8 июля

В некоторых районах области ожидается до +34 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изнуряющий летний зной накроет Нижний Новгород во Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля. В регионе уже несколько дней стоит жаркая погода, но именно к субботе придется подготовиться обстоятельно — настроить вентиляторы и кондиционеры, припасти головные уборы, солнцезащитные крема. Кому-то даже придется пополнить аптечку, ведь жара плохо сказывается на самочувствии, может привести к обострению некоторых заболеваний. К слову, в некоторых районах области столбик термометра покажет до +34 градусов — не рекорд, но все-таки очень много. Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала «КП-Нижний Новгород», что этот день будет самым жарким с начала года.

- Над нашими районами стоит жаркая погода и температурный фон уже превышает обычные значения на 5 градусов, поскольку действует антициклон. Завтра, 8 июля, по-прежнему прогнозируется облачная с прояснениями погода, но температура повысится до +29...+34 градусов, а в самом Нижнем Новгороде до +31...+33 градусов, - подчеркнула специалист.

По словам Мокеевой, с запада к нашим районам подойдет активный фронт атлантического циклона, который принесет с собой спад жары и обильные осадки. Уже вечером субботы начнутся кратковременные грозовые дожди, которые ближе к ночи сменятся ливнями.

- Прогнозируем сильные дожди вплоть до ливневого характера. Осадки будут разной интенсивности, но обильные и с грозами. К 9 июля температура понизится до +20...+25 градусов в дневные часы, - добавила она.

Пока рано судить, будет ли это самый жаркий день за весь 2023 год, но уже сейчас можно сказать что температура не рекордная даже конкретно для 8 июля.

- Если взглянуть в метеорологическую летопись, становится очевидно, что это не рекорд. В 2020 году на 8 июля у нас было зафиксировано +35,3 градуса. Самая холодная ночь была в 1894 году — всего лишь +7 градусов, а 2011 году в этот день выпало почти 40% от месячной нормы осадков, - заключила Мокеева.

Напомним, самым жарким в столице Приволжья было лето 2010 года. Тогда прибор, кстановленный в Стригино, зафиксировал +39,9 градусов, а в нагорной части города термометры показывали +38,3 градуса.

Ранее корреспондент «Комсоомолки» связался с нижегородским синоптиком и выяснил, почему новость про экстремально жаркое лето 2023 года с температурами выше +40 градусов — всего лишь слух.