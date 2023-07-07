Дружить, чтобы развиваться

Главным результатом Форума молодежных лидеров предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», который проходил в парк-отеле «Морозовский» с 28 июня по 1 июля, стало создание Центра развития молодежи КТРВ.

Представители 22 предприятий Корпорации приняли участие в форуме. Программа была насыщенной: командообразующий тренинг, интерактивный семинар, защита проектов, обмен опытом, экскурсия на производственные площадки и в музей истории Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина (АПЗ), а также по исторической части Арзамаса.

Ключевым мероприятием стало первое заседание Центра развития молодежи КТРВ, где были определены четыре направления работы: профессиональная адаптация, социальное, культурно-массовое и научно-техническое направления. Участники форума избрали председателя Центра – им стал Никита Карташов, инженер-конструктор, председатель Совета молодежи АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (г. Королёв), а также заместителей – руководителей по направлениям.

Завершением форума стала поездка в Дивеево.

Форума молодежных лидеров прошел в парк-отеле «Морозовский» с 28 июня по 1 июля

Комментарии

Константин Аргентов, директор по персоналу и общим вопросам – заместитель генерального директора АПЗ:

– Сегодня вектор социальной политики – главный на предприятиях КТРВ. И большой акцент в этом направлении делается именно на молодежь. В условиях дефицита квалифицированных кадров основной набор составляют студенты-выпускники. И то, как они вольются в рабочий процесс, как пройдет их адаптация и закрепление, зависит в том числе от работы молодежных ячеек. Пусть рабочий орган, который создан на форуме, будет не формальным, а находится в постоянной продуктивной работе.

Александр Тюрин, председатель первичной профсоюзной организации АПЗ:

– Мы создаем Центр развития молодежи КТРВ под эгидой Профавиа. Его задачи – реализация молодежной политики на основе программы развития социальной политики до 2030 года, Корпоративного соглашения КТРВ и Профавиа и других документов, которые определяют вектор молодежной политики. Сейчас идет становление структуры. Планируем сделать этот орган фундаментальным, чтобы на каждом предприятии Корпорации были сильные молодежные организации.

Владимир Зеленцов, председатель первичной профсоюзной организации КТРВ:

– Идея создания органа, который будет координировать молодежную политику на предприятиях КТРВ, возникла давно. И вот, наконец, она получила свое воплощение. Работа молодежного совета многогранна, и, какое направление ни возьмешь, везде должна быть молодежь. Если сможем эту работу организовать через управляющий методический орган, то решим многие актуальные задачи.

Екатерина Николаева, специалист по корпоративной социальной политике АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»:

– Было здорово попасть в среду, где каждый человек – лидер. Это дает тебе новые знания, идеи. Я так зарядилась от этих ребят! Привезу с собой много новых идей, которые готова воплощать в жизнь.

Наталья Бычкова, инженер-технолог АПЗ, первый заместитель председателя Центра развития молодежи КТРВ:

– На первом заседании Центра мы начали работать над созданием «Банка идей». Это такой общий ресурс, где будем делиться своими мероприятиями «под ключ», чтобы ребята с разных предприятий Корпорации могли реализовать их.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной