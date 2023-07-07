Дали жару!

8 коллективов, 6 часов живой музыки и около 3000 зрителей – таким был рок-фестиваль-2023, организованный Молодежным советом АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Большое музыкальное мероприятие прошло 1 июля на фестивальной площадке парка им. А.П. Гайдара. Это второй опыт проведения Молодежным советом рок-фестиваля для Арзамаса. В прошлом году в парке выступали лишь заводские музыкальные группы, на этот раз на сцену вышли еще и коллективы города и района.

Инициативу по проведению концерта взял на себя актив Молодежного совета АПЗ, идея принадлежит инженеру-электронику отдела главного конструктора Кириллу Гетигежеву.

– Готовиться начали в ноябре прошлого года, тогда обговорили с администрацией парка дату проведения концерта, – рассказывает Кирилл. – Накануне рок-феста сильно волновался: по прогнозу, ожидался дождь, но погода нас не подвела. Все группы, которым предложил выступить, согласились с большим удовольствием. Этим талантливым ребятам хочется показать свое творчество широкой аудитории.

Музыканты выступали как с каверами известных рок-хитов, так и с песнями собственного сочинения. Со сцены прозвучали композиции разных стилей: от романтического рока до хеви-метала.

Рок-фестиваль-2023 прошел 1 июля в Арзамасе

На протяжении всего концерта площадка перед сценой была заполнена любителями рока, которые подпевали и танцевали. Фестиваль получил много положительных отзывов в соцсетях:

Ольга: «Это было шикарно!»

Мария: «Было потрясающе! Спасибо большое за такие эмоции!»

Егор: «Спасибо за такой рок».

Яна: «Было круто! Вы молодцы!»

Ketsu: «Дали жару сегодня в парке».

На рок-фесте-2023 выступили:

· M.A.V.K.I.N

· «Забытые слова»

· DNight

· «Спектр-64»

· Heat for you

· The Shproty

· In Black

· The frown town

Екатерина Ядрова

Фото Игоря Никитина