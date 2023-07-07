Дали жару!
8 коллективов, 6 часов живой музыки и около 3000 зрителей – таким был рок-фестиваль-2023, организованный Молодежным советом АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
Большое музыкальное мероприятие прошло 1 июля на фестивальной площадке парка им. А.П. Гайдара. Это второй опыт проведения Молодежным советом рок-фестиваля для Арзамаса. В прошлом году в парке выступали лишь заводские музыкальные группы, на этот раз на сцену вышли еще и коллективы города и района.
Инициативу по проведению концерта взял на себя актив Молодежного совета АПЗ, идея принадлежит инженеру-электронику отдела главного конструктора Кириллу Гетигежеву.
– Готовиться начали в ноябре прошлого года, тогда обговорили с администрацией парка дату проведения концерта, – рассказывает Кирилл. – Накануне рок-феста сильно волновался: по прогнозу, ожидался дождь, но погода нас не подвела. Все группы, которым предложил выступить, согласились с большим удовольствием. Этим талантливым ребятам хочется показать свое творчество широкой аудитории.
Музыканты выступали как с каверами известных рок-хитов, так и с песнями собственного сочинения. Со сцены прозвучали композиции разных стилей: от романтического рока до хеви-метала.
Рок-фестиваль-2023 прошел 1 июля в Арзамасе
На протяжении всего концерта площадка перед сценой была заполнена любителями рока, которые подпевали и танцевали. Фестиваль получил много положительных отзывов в соцсетях:
Ольга: «Это было шикарно!»
Мария: «Было потрясающе! Спасибо большое за такие эмоции!»
Егор: «Спасибо за такой рок».
Яна: «Было круто! Вы молодцы!»
Ketsu: «Дали жару сегодня в парке».
На рок-фесте-2023 выступили:
· M.A.V.K.I.N
· «Забытые слова»
· DNight
· «Спектр-64»
· Heat for you
· The Shproty
· In Black
· The frown town
Екатерина Ядрова
Фото Игоря Никитина