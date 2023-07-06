Квартира загорелась в многоэтажке на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде

Квартира загорелась в 9-этажном доме в Автозаводском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Квартира загорелась в 9-этажном доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– В 18:10 поступило сообщение о пожаре на 5 этаже в квартире дома на улице Прыгунова, – отмечают в ведомстве.

На площади 28 квадратных метров пожар был ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Когда пожарные прибыли на место, на 5 этаже горел балкон.

В 18.34 на площади 28 квадратных метров пожар был ликвидирован. Спасатели эвакуировали 23 взрослых и 8 детей. К счастью, никто не пострадал.

К счастью, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее мы рассказывали о происшествии в частном доме на Бору. На пожаре в поселке Октябрьский на улице Пушкина один человек погиб и двое пострадали.

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