Исторические реконструкции, спектакли и базар: На Нижегородской ярмарке стартует летняя программа

Фестиваль исторической реконструкции. Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки

В Нижнем Новгороде стартует фестиваль «Ярмарка в городе». Он пройдет с 15 июля по 27 августа – в исторические даты работы Нижегородской ярмарки. Каждые выходные на протяжении почти двух месяцев нижегородцев и гостей города будут радовать фестивали исторической реконструкции, спектакли, кинопоказы и базар. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской ярмарки.

Историческая реконструкция. Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки

– В прошлом году мы впервые провели фестиваль «Ярмарка в городе» и приурочили его к празднованию 200-летия Нижегородской ярмарки. Каждые выходные на Ярмарочной площади торговали, веселились, развлекались, как и в XIX веке. Мероприятие было популярно у нижегородцев и туристов, поэтому фестиваль становится ежегодным и будет проходить в исторические даты работы Нижегородской ярмарки – с 15 июля по 25 августа, – рассказала директор по стратегическому развитию АО «Нижегородская ярмарка» Елизавета Зубакина.

Павильон №2. Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки

В летнюю программу Нижегородской ярмарки вошли:

– фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт». Зрители смогут погрузиться во времена Александра Невского и Козьмы Минина, Наполеона и Николая Второго, Горького и Кэрролла, Шухова и Юрия Всеволодовича. «Дверь в историю» будет открываться по выходным с 11.00 до 21.00;

– авторские кукольные спектакли, подготовленные Нижегородским театром кукол и театром «Страна Чудес», будут показаны для детей от 3 лет каждые выходные в 11.00 и в 16.00;

– любимые советские фильмы и мультфильмы нижегородцы и гости города смогут посмотреть по пятницам и субботам в 20.30 на Павильоне № 2;

– Ярмарочный базар авторских изделий будет открыт по пятницам с 16.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям с 11.00 до 21.00;

– анимация и настольные игры также порадуют посетителей Нижегородской ярмарки;

– карусель будет работать по пятницам с 16.00 до 21.00, а также по субботам и воскресеньям с 11.00 до 21.00;

– посидеть у печи жители и гости Нижнего Новгорода смогут с пятницы по воскресенье с 16.00 до 21.00;

– экскурсии на ретромобиле «Вокруг Ярмарки за 12 минут» пройдут по пятницам с 16.00 до 21.00 и по выходным с 11.00 до 21.00. Старт экскурсии – у карусели.