Хохлома, Пушкин и Стрелка: Поезд, посвященный Нижегородской области, запустили в петербургском метро

Поезд будет курсировать по метро Санкт-Петербурга до января 2024 года. Фото: АНО «Центр 800»

Тематический поезд «Нижний Новгород: 100 процентов настоящая Россия» запустили в петербургском метрополитене 6 июля. Дизайн каждого вагона посвящен городам Нижегородской области: Нижнему Новгороду, Болдино, Городцу, Семенову, Дивеево, Арзамасу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поезд с Хохломской росписью, изображением Пушкина и фотографиями Стрелки – одно из воплощений сотрудничества Нижегородской области с Санкт-Петербургом.

Оформление вагона внутри. Фото: АНО «Центр 800»

– С достопримечательностями Нижегородской области смогут ближе познакомиться как сами петербуржцы, так и гости города на Неве. Нижний Новгород и другие города региона с каждым годом набирают популярность у туристов, но важно постоянно двигаться вперед, привлекать в регион новых гостей, – отметил Глеб Никитин.

Вагон внутри. Фото: АНО «Центр 800»

Оформление вагонов отражает историю, культуру и атмосферу Нижегородской области. Тематический поезд будет курсировать по метро Санкт-Петербурга до января 2024 года по линии №2.

Внутри каждого вагона есть QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут лучше познакомиться с городами региона.

Вагон «Большое Болдино». Фото: АНО «Центр 800»

Аналогичный поезд запускался и в московском метрополитене. И курсировал он по Арбатско-Покровской линии – самой длинной линии метро Москвы, проходящей через весь центр города.

– Нижегородская область привлекает все больше туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. У нас идеальная транспортная доступность, есть совместные проработанные маршруты, позволяющие в течение одной поездки ощутить красоту всех трех регионов. Уверены, что запуск тематического поезда еще больше укрепит это сотрудничество, – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

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