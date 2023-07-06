Тридцать территорий благоустроят в Нижнем Новгороде в 2024 году. Фото: АНО "Центр 800"

В Нижнем Новгороде определили территории, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. За них горожане голосовали полтора месяца: с 15 апреля по 30 мая. Всего в общей сложности в голосовании приняли участие 164,5 тысячи нижегородцев. Рассказываем, какие общественные пространства оказались в лидерах.

Наибольшее число общественных пространств в 2024 году будет благоустроено в Автозаводском районе - от знаковых объектов до небольших площадок, важных для живущих поблизости людей. Здесь благоустроят Парк им. 777-летия Нижнего Новгорода, скверы в поселках Нагулино и Гнилицы и еще пять территорий.

Масштабные преобразования ждет также Сормовский район. Здесь «перезагрузка» произойдет на бульваре перед ДК «Красное Сормово», улице Культуры, в скверах Валерия Иконникова, Николая Жаркова, на бульваре Победы и в других знаковых для сормовичей местах.

В Нижегородском районе по программе ФКГС благоустроят Касьяновский овраг, Благовещенскую площадь, сквер на улице Ильинской и сквер у Зачатьевской башни кремля.

Жители Канавинского района уже в следующем году смогут прогуляться по обновленному пространству на набережной в районе улице Советской и Марата , а на территории вдоль бульвара Мещерского и других обновленных пространствах.

Также будет благоустроено несколько мест в Московском, Приокском и Ленинском районах.

- Благоустройство начнётся в следующем году. Очерёдность работ и количество территорий будут зависеть от определения источников финансирования, - отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ближайшем будущем архитекторам предстоит разработать концепции благоустройства указанных объектов. Нижегородцы могут оставить свои пожелания, пройдя опрос на сайте.

КОНКРЕТНО

Какие территории благоустроят в Нижнем Новгороде по программе ФКГС в 2024 году

Автозаводский район

Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода

Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона "Мончегорский"

Территория у д. 54 по ул. Космическая

Территория в районе д. 9 пос. Мостоотряд

Территория, ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами № 36, 38 по пр. Ильича и домом N 35а по пр. Кирова

Сквер по ул. Бахтина у д. 1а

Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы)

Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и № 25А (пос. Нагулино)

Ленинский район

Сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41)

ул. Кировская, 14

ул. Кировская, 5

Канавинский район

Ул. Советская - ул. Марата - Метромост - ул. Ивана Романова

Территория вдоль бульвара Мещерский

Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3, 4)

Пер. Камчатский - ул. Ухтомского - ул. Рижская - ул. Декабристов

Московское шоссе - Московское шоссе, 248 (школа N 98) - ул. Металлистов

Московский район

Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а)

Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)

Нижегородский район

Касьяновский овраг

Пл. Благовещенская

Сквер по ул. Ильинской

Сквер у Зачатьевской башни

Сормовский район

Бульвар Победы

Сквер "Валерия Иконникова"

Сквер Николая Жаркова

Сквер "Дружба" по ул. Исполкома

Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 - перед ДК "Красное Сормово")

Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова

ул. Культуры

Приокский район

Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)