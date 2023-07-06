«Ушла из-за плохих оценок»: 16-летняя школьница сбежала из дома и неделю жила в заброшенном здании в Нижнем Новгороде

Пропавшая в Нижнем Новгороде 16-летняя школьница неделю жила в заброшенном здании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде завершились поиски 16-летней девушки, которая неделю назад ушла из дома и не вернулась. Как оказалось, школьница сама сбежала из дома из-за плохих оценок на экзаменах. Подробности рассказали в региональном СУ СК России.

Несовершеннолетняя Алина К. (имя изменено) пропала 27 июня в районе Карповской церкви: около 11 утра она ушла из дома на улице Героя Попова и не вернулась, на связь с родителями также не выходила. Сначала родственники пытались найти ее самостоятельно, а вскоре подключилась полиция и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело и начали опрашивать знакомых и свидетелей.

О девочке ничего не было известно неделю, и лишь вечером 5 июля волонтеры сообщили, что она нашлась. Как выяснилось, школьница была за пределами города.

- Все время своего отсутствия она находилась в заброшенном здании, расположенном в деревне Федяково, после чего самостоятельно вернулась домой, - рассказали в региональном Следкоме.

Как ночевала Алина и чем питалась, не уточняется. На допросе она сообщила следователям, что противоправным действиям она не подвергалась, а из дома ушла «на фоне неудовлетворенностью в сдаче экзаменов». СК продолжает выяснять обстоятельства побега девочки-подростка.