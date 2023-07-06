В Нижегородской области 25-летний парень избил и заживо сжег соседей в их доме

Возгорание заметили слишком поздно. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Вачском районе задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома, в котором погибли два человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Всё произошло в ночь на 4 июля в деревне Звягино Вачского района. 25-летний местный житель заявился к своим соседям, с которыми поссорился накануне, и продолжил разборки. Парень жестоко избил 58-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, но и этого ему показалось мало.

- Боясь быть привлеченным к ответственности за совершенное преступление, обвиняемый поджег дом и скрылся с места происшествия. В результате возгорания мужчина и женщина скончались на месте происшествия, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Из-за того, что это произошло ночью, пожар заметили не сразу. К моменту прибытия огнеборцев жилище уже горело по всей площади, огонь перекинулся также на соседний дом. В результате сгорело оба строения на площади 144 квадратных метра. При разборе конструкций в одном из домов нашли тела погибших.

О том, что дом именно подожгли, пожарные предположили сразу. Предполагаемого убийцу быстро задержали: он не стал отпираться и во всем сознался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, несколько лет назад в Ваче квартирант зарезал хозяина жилища, а чтобы скрыть следы преступления, поджег дом вместе с трупом.