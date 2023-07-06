Здоровое питание и полноценный сон: Нижегородские медики рассказали, как укрепить иммунитет

Здоровое питание и хороший сон: Нижегородские медики рассказали, как укрепить иммунитет. Фото: Оксана ЗУЙКО

Министерство здравоохранения РФ объявило период с 3 по 9 июля неделей сохранения иммунной системы. О том, как укрепить иммунитет и сохранить свое здоровье, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Иммунная система – это система особых клеток и белков, защищающих организм от бактерий, вирусов, грибков и определенных ядов, а также контролирующая развитие раковых клеток, своевременно выявляя и уничтожая те, которые растут бесконтрольно, - рассказала медик. - В иммунную систему входят: лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа (тимус), костный мозг, селезенка. При этом 80% клеток-защитников располагается в кишечнике.

Различают врожденный иммунитет и приобретенный. Иммунитет начинает формироваться еще до рождения человека – в материнской утробе. На 50% он зависит от образа жизни, который ведет человек.

- Некоторые считают, что у того, кто не болеет гриппом и ОРВИ, сильный иммунитет, - отметила Наталья Савицкая. - С одной стороны, это так. Если у человека респираторное заболевание, значит, иммунитет к возбудителю, который его вызвал, снижен. С другой – возникновение болезни определяется не только самим фактом встречи с инфекцией, но и степенью ее заразности, количеством микроорганизмов, попавших в организм. О силе иммунитета нужно судить и по тому, в легкой или тяжелой форме протекает болезнь, за какое время организм справился с ней, есть ли осложнения. Как правило, люди со слабым иммунитетом болеют чаще и тяжелее.

Иммунитет здорового человека не нуждается во вмешательствах. Единственное, то необходимо, это создать условия для его нормальной работы. Как же это сделать? Во-первых, не пренебрегать календарем прививок, в том числе ежегодной вакцинацией против гриппа и ОРВИ.

Во-вторых, обеспечить себе нормальный ночной сон, так как именно во сне образуются иммунные клетки. В-третьих, важно избегать стрессов, пагубно влияющих на иммунную систему. И, наконец, перейти на здоровое питание, больше бывать на свежем воздухе и поддерживать себя в хорошей физической форме.

КОНКРЕТНО

Что влияет на снижение иммунитета?

1. Неправильный образ жизни (употребление алкоголя, курение, малое количество физической активности);

2. Стрессы, депрессивное состояние, повышенная раздражительность, усталость и плохой сон;

3. Окружающая среда;

4. Неправильное питание.

- Иммунная защита организма напрямую зависит от того, что мы едим. Белковая пища обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Жиры нужны для построения иммунных клеток, а углеводы дают энергию для функционирования иммунной системы.

- Существуют продукты, которые способны укрепить защитные функции организма – лимон, имбирь, зеленый чай, фрукты, каши из цельного зерна, кисломолочные продукты, ягоды, миндаль.