Названы самые редкие имена в Нижегородской области. Фото: Валерий ШАХОВ

Некоторые нижегородцы, выбирая имена своим новорожденным детям, стараются подойти к этому делу максимально творчески. В результате, малыши получают весьма необычные и редкие имена. К примеру, в этом году в Нижегородской области на свет появились Сократ и Артемида.

- Среди редких женских имен, выбранных нижегородцами в этом году, я бы назвала имена Златослава, Доминика, Азалия, Персида, Нева, Артемида, Изабель, Жасмин, - рассказала на пресс-конференции руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова. - Среди мальчиков редкими стали имена Добрыня, Соломон, Евграф, Мефодий, Сократ, Алмаз, Гектор, Арарат.

Напомним, ранее мы писали, что за первое полугодие 2023 года в Нижегородской области родился 11 421 ребенок. Это на 3,8% меньше в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года.

- Больше всего детей в этом году родилось в марте - 2 663 ребенка, - рассказала Ольга Краснова. - Мальчиков в регионе традиционно рождается больше, чем девочек. Всего за полгода родилось 5870 мальчиков и 5550 девочек. При этом самыми популярными именами для новорожденных малышей в Нижегородской области стали Михаил и София.