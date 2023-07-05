Магазин сгорел в центре Нижнего Новгорода утром 5 июля

Внутри почти всё сгорело. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Магазин загорелся на улице Пушкина в центре Нижнего Новгорода ранним утром 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По информации ведомства, небольшой магазинчик вспыхнул около 4 утра. К моменту прибытия пожарных помещение уже было объято пламенем: горели холодильники, витрины и товар. Пожар тушили больше 30 человек и восемь единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В результате пожара обгорело имущество и холодильное оборудование на площади 15 м.кв. Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - пояснили в региональном управлении МЧС.