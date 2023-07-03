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Происшествия3 июля 2023 15:43

51-летний мужчина убил свою жену из ревности в Приокском районе

Подозреваемого уже задержали
Елизавета КОПЫЛОВА
51-летний мужчина убил свою жену из ревности в Приокском районе

51-летний мужчина убил свою жену из ревности в Приокском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний нижегородец убил свою жену из-за ревности на улице Тропинина в Приокском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По информации ведомства, второго июля днем во время ссоры с женой, мужчина нанес ей ножевое ранение в области грудной клетки. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась.

Подозреваемый задержан, сейчас он заключен под стражу. Мужчина на допросе признался, что конфликт с погибшей произошел на почве ревности. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионерку жестоко убили в лесу Нижегородской области. Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в Починковском районе.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ