«Скромная и порядочная девочка»: 16-летнюю Полину Князеву уже неделю ищут в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили из-за исчезновения 16-летней Полины Князевой в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 16-летней Полины Князевой, которая пропала в районе Карповской церкви неделю назад. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Полина пропала днем 27 июня: около 11 часов она вышла из дома на улице Героя Попова, 11 и не вернулась. Девочка была одета в белую футболку с надписью Fila, бирюзовые штаны-карго с карманами и белые кроссовки. Родные надеялись, что Полина вернется к вечеру, но дома она так и не появилась. Выйти с ней на связь не получилось. Сейчас ее разыскивают волонтеры и полиция, неравнодушные нижегородцы клеят ориентировки на улицах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» - так всегда делают в случае пропажи людей: это дает следователям дополнительные возможности для поисков.

Раньше девочка не уходила из дома. Фото: СОЦСЕТИ

- В настоящее время силами следователей Следственного комитета, совместно с сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства безвестного исчезновения девочки, - пояснили в региональном Следкоме.

Судя по сообщениям волонтеров, речь может идти о побеге из дома.

- Многие дети и подростки, поиски которых мы ведем, не заблудились и не потерялись в обычном смысле этого слова. Они ушли из дома сами. Сейчас неважно, почему и зачем. Сейчас важно, что дома тепло и безопасно, дома очень ждут, переживают, и уж точно не будут ругать. Полина, уже вторые сутки мы вместе с твоими родителями и родственниками проводим в поисках. Единственное их желание сейчас - чтобы ты вернулась домой, - такая запись была опубликована в сообществе поисково-спасательного центра «Рысь» Вконтакте 28 июня.

В сети тут же принялись писать «нагуляется и придет», но близкие уверяют, что раньше Полина никогда не уходила из дома.

- Полина - скромная и порядочная девочка. Первый раз с ней такое произошло! – уверяют ее родственники.

Где находится Полина уже целую неделю, неизвестно. Сейчас следователи прорабатывают все возможные варианты. Рост девочки 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные с челкой, глаза голубые. Если Вы встретите ее на улице, позвоните в Следственный комитет по номеру 89200695020.

Напомним, в апреле этого года в Ленинском районе из дома ушла 12-летняя девочка. Как выяснилось, она прихватила с собой палатку – ее нашли на следующий день в промзоне на улице Июльских дней. Вскоре нашли и саму беглянку. Юную нижегородку вернули домой в целости и сохранности.