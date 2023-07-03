Жара +30 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящая летняя погода придет в Нижний Новгород на этой неделе. В ближайшие дни синоптики обещают жителям региона тридцатиградусную жару и отсутствие дождей.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», понедельник будет самым «прохладным» днем на неделе – «всего» +25 градусов, в середине дня возможен кратковременный дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду.

Во вторник метеорологи прогнозируют потепление до +26 градусов, а в среду – до +28, осадков при этом не ожидается.

Начиная со среды ветер будет дуть с юга, а воздух прогреется до отметки 30 градусов тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Пятница будет более пасмурной, но осадки маловероятны. Днем термометры будут показывать +30 градусов, так что кто не открыл купальный сезон – самое время это сделать: вода в реках и озерах прогрелась уже достаточно хорошо.

В выходные также ожидается жаркая погода без осадков: в субботу +29 градусов, в воскресенье до +26.