Женщина-водитель иномарки сбила ребенка возле зоопарка «Лимпопо» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Женщина-водитель сбила ребенка на улице Ярошенко рядом с зоопарком «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария произошла второго июля в 18:00. Женщина, находясь за рулем автомобиля KIA, сбила восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный свет по пешеходному переходу.

В результате ребенок получил травмы. Его доставили каретой скорой медицинской помощи в областную больницу. Отмечается, что мальчик находился один, без сопровождения взрослых.

Напомним, страшное ДТП случилось ночью 1 июля на проезжей части в Нижегородской области. В Арзамасском районе пешехода сбила «ГАЗель», а после – иномарка.