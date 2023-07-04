Серебристые облака сняли в небе над ночным Нижним Новгородом

Как правило, серебристые облака возникают на высоте 75-85 километров от земли. Фото: Наталия Патрина.

Накануне вечером в Нижнем Новгороде было замечено весьма необычное природное явление – серебристые облака. Белесо-голубые нити, пронизывающие небосвод, никого не оставили равнодушными. Горожане с восхищением любовались «светящимися» облаками и делали на редкость красивые снимки, которыми поделились в социальных сетях.

– Сказочная красота! – восхищаются нижегородцы.

Это довольно редкое атмосферное явление. Фото: Александра Бочкарева.

– В последние годы это явление совсем не редкость! Каждое лето наблюдаем! Но вчера было реально в полнеба, – поделилась местная жительница Анна С.

Как правило, серебристые облака возникают на высоте 75-85 километров от земли и видны либо в предрассветные часы, либо сразу после заката. Это довольно редкое атмосферное явление, наблюдаемое только в летние месяцы. Это природное явление по праву считается одной из современных загадок метеорологии.

Белесо-голубые нити, пронизывающие небосвод. Фото: Алексей Пшеницын.

Напомним, ранее завораживающее природное явление удалось увидеть нижегородцам 22 февраля – прямо в небе появился вертикальный столб света, пронзающий воздух и устремляющийся высоко вверх.