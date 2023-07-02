Мужчину без признаков жизни обнаружили в разбитом автомобиле в Дзержинске

Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мужчину, который не подавал признаков жизни, обнаружили в легковом автомобиле в Дзержинске. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Дзержинское Телевидение».
Тело мужчины нашли 2 июля в 17:20 на улице Пирогова, 24. Нижегородец находился на заднем сидении легковушки. У машины было разбито стекло.
Врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины. Причины, по которым он скончался, пока неизвестны.
«Комсомольская правда» направила запрос в ГУ МВД Росси по Нижегородской области для уточнения обстоятельств происшествия.
Ранее мы сообщали о том, что вальщик леса скончался во время работы в Нижегородской области.
– Работник выполнил подпил дерева для валки, отошел на 3 метра. Падающее в нужном направлении спиленное дерево зацепилось кроной за другое сухое дерево, к которому работник стоял спиной, – отмечали представители Гострудинспекции Нижегородской области. – У сухого дерева при падении обломился толстый сук, которым ударило вальщика.
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