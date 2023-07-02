Следователи завели уголовное дело из-за пропажи восьмилетней девочки в Кстове

Уктамхон Котова ушла с мамой Светланой из Кстовской больницы.

В Нижегородской области пропала восьмилетняя девочка. 27 июня она ушла из больницы в Кстове вместе с матерью-алкоголичкой. Где они находятся сейчас, неизвестно. Следователи завели уголовное дело из-за пропажи ребенка. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Напомним, восьмилетняя Уктамхон Котова ушла с мамой Светланой Котовой из Кстовской больницы по улице Талалушкина, 14. При этом есть вероятность, что они находятся в Лыскове.

Приметы ребенка: рост 121 сантиметр, у девочки худощавое телосложение, русые волосы и светло-серые глаза. Из особых примет –косоглазие. Девочка нуждается в помощи врачей.

В СМИ также появилась информация, что мать восьмилетней нижегородки ограничена в родительских правах из-за пьянства. Ранее органы опеки поместили ребенка в приют, так как она жила в плохих условиях и ее воспитанием не занимались.

После пропажи ребенка Следственным комитетом по Нижегородской области было заведено уголовное дело.

– Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по Нижегородской области Айрата Ахметшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, – рассказали в Информационном центре СК.

Если у вас есть информация о том, где находится восьмилетняя Уктамхон Котова, просим позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру: 8-(831) 291-51-51.

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