Доверилась мошенникам: Пенсионерка пыталась поджечь банк коктейлем Молотова в Нижегородской области

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородка хотела поджечь здание банка после разговора с мошенниками. Она кинула бутылку с воспламеняющейся жидкостью на ковер перед зданием банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Сегодня в 16.20 в ДЧ МО МВД России «Городецкий» поступило сообщение о происшествии около здания одного из банков, – отмечают в ведомстве.

Прибывшие на место полицейские задержали 67-летнюю жительницу Городца. Оказалось, что она подверглась убеждению мошенников. К счастью, возгорания не произошло.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские проводят проверку по факту правонарушения.

– Уважаемые граждане, просим не доверять звонкам мошенников и не совершать необдуманных поступков, – добавили в пресс-службе МВД.

В апреле этого года мы рассказывали о том, что жительнице Нижнего Новгорода позвонили мошенники и попросили установить на телефон приложение внешне похожее на приложение банка. Женщина, не задумываясь о последствиях, стала следовать указаниям мошенников.

Как оказалось, это была программа удаленного доступа. С ее помощью злоумышленники похитили данные женщины, взяли на нее кредит в размере 99 тысяч рублей и перевели деньги на неизвестный счет.

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