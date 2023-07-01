Четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля ДПС в Нижегородской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авария с участием автомобиля ДПС произошла в Городце Нижегородской области. В ДТП пострадали четыре человека, трое из которых – сотрудники полиции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось у дома №59 по улице Республиканской 30 июня около 21.15. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» ехал по второстепенной дороге на перекрестке без светофора. Он не пропустил служебный автомобиль «Лада Веста», которым управлял сотрудник МО МВД России «Городецкий» и врезался в него.

В аварии пострадал водитель «Шевроле Нивы», а также водитель и два пассажира «Лады Веста».

– Водитель «Шевроле Нивы» госпитализирован, сотрудникам полиции оказана медицинская помощь. Транспортные средства получили значительные механические повреждения, – рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины случившегося. В МО МВД России «Городецкий» по факту аварии будет проведена проверка.

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