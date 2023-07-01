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Происшествия1 июля 2023 9:49

Один человек погиб во время пожара в частном доме на Бору

Причину произошедшего выясняют
Елизавета КОПЫЛОВА
Один человек погиб во время пожара в частном доме на Бору

Один человек погиб во время пожара в частном доме на Бору

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Один человек погиб и двое пострадали во время пожара в частном доме на Бору. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в поселке Октябрьский на улице Пушкина поступило 01:40. Сотрудники МЧС сразу же выехали на место происшествия. В 04:01 пожар на площади 300 кв. метров был ликвидирован.

В результате пожара погиб один человек, двое пострадали, детей среди них нет. Также одного человека спасли.

Причину произошедшего выяснят дознаватели.

ЧППроисшествия: ЧП