Начался ремонт площадки у памятника Минину в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Стартовал ремонт площадки у памятника Минину в центре Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По его словам, на состояние плитки в последнее время поступило много жалоб. Последний ремонт там проводили 10 лет назад, поэтому ступени, плиты покрытия и основания под ним деформировались и пришли в негодность. Площадка выглядела эстетически непривлекательной, а также небезопасной.

-Подрядчик проведет ремонт площадки с заменой основания, старой гранитной плитки и выровняет ступени лестниц. Работы продлятся до середины августа, - добавил мэр города.

После благоустройства площадка приобретет новый вид и станет безопасной для посетителей.