Основная часть строительства Южного обхода Арзамаса выходит на завершающий этап

22 июня в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты заслушали информацию регионального правительства о мероприятиях по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Нижегородской области.

В частности, депутаты обсудили строительство скоростной автомагистрали

М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Она соединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. В Нижегородской области трасса проходит по территории 8 районов и округов Нижегородской области – Арзамасскому, Ардатовскому, Пильнинскому, Сергачскому, Навашинскому, Перевозскому, Бутурлинскому и Вадскому. Открытие участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса намечено на сентябрь 2023 года.

Большое внимание депутаты уделили обсуждению сроков ремонта Стригинского моста через Оку на Южном обходе Нижнего Новгорода федеральной трассы М7. По информации начальника ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород", работы на объекте ведутся с опережением графика. До начала июля планируется открыть для движения центральную полосу моста, остальные работы будут завершены в августе.

Кроме того, на финишную прямую выходит основная часть строительства Южного обхода Арзамаса.

В связи с обращениями жителей на особом контроле сейчас ремонт дорог на лысковском и починковском направлениях. Намеченные на этот год работы будут завершены в течение месяца.

«Нижегородская область находится в числе регионов-передовиков по ремонту региональных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Правительство региона проводит огромную работу. Для комплексного развития региона большое внимание уделяется и состоянию федеральных трасс, проходящих по Нижегородской области, поэтому сейчас активно используются новые финансовые механизмы для увеличения объёмов работ, ставится задача распределить средства таким образом, чтобы дорожная кампания охватила как можно больше участков трасс", – сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Также парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с развитием дорожной инфраструктуры: строительство модульных пешеходных переходов, установку освещения вдоль трасс (в 2023 году объём этих работ значительно вырастет) и обустройство так называемых «шериф-балок» – приборов, имитирующих сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС.

Кроме того, большое внимание уделяется работе, связанной с обеспечением безопасности на дорогах местного и федерального значения – наносится дорожная разметка, установлено более четырёх тысяч дорожных знаков, монтируются остановочные павильоны и новые светофоры на особо опасных участках трасс.