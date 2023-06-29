Доходы областного бюджета в Нижегородской области увеличены более чем на 7 млрд рублей

29 июня на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли в двух чтениях изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесенные губернатором

Были увеличены налоговые и неналоговые доходы областного бюджета: поступления налога на прибыль организаций – на 5,2 млрд рублей, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - на 1,18 млрд. рублей.

В структуре расходов областного бюджета более 1 млрд рублей принято решение направить на повышение заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы, 500 млн рублей - на лекарственное обеспечение региональных льготников, более 400 млн рублей – на проведение капитального ремонта Нижегородской областной детской клинической больницы. Также выделено 280 млн рублей на возмещение части затрат предприятиям лесопромышленного комплекса – производителям фанеры на экспорт. На подготовку к празднованию 225-летия А.С. Пушкина будет направлено около 160 млн рублей.

Также Нижегородская область получит из федерального бюджета на 2023 и 2024 годы свыше 330 млн. рублей на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по приобретению и монтажу модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов, региональное софинансирование составит около 14 млн рублей.

«Закладываем в бюджет средства на повышение зарплат бюджетникам, прежде всего, педагогам и медикам, на лекарственное обеспечение региональных льготников, подготовку к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Получим федеральное финансирование на поддержку туристических проектов. Благодаря этому будет создано 300 новых номеров в некапитальных объектах. Спрос на такой отдых очень высокий. Все это помогает привлекать в регион инвестиции и создавать рабочие места», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Экономика Нижегородской области демонстрирует устойчивое развитие. Уже не в первый раз в этом году мы вносим изменения в областной бюджет, отражая рост поступлений налоговых и неналоговых доходов. Такая положительная динамика радует. Благодаря этому на социально значимые цели можно направить дополнительные средства – это и ремонт детской областной больницы, и покупка лекарств для региональных льготников, и поддержка наших лесопромышленников. Не менее важно направлять средства и на культуру, поэтому выделяем средства на празднование 225-летия Александра Сергеевича Пушкина. Еще одно важнейшее направление – работа с федеральным центром, и здесь в регионе также положительные результаты. В этот раз мы получаем из федбюджета средства на поддержку предпринимателей, развивающих внутренний туризм, и закладываем региональное софинансирование. Уверен, что у этой сферы большое будущее», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.