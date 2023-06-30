Депутаты Законодательного Собрания посетили первые объекты нижегородского бизнеса в рамках подписанного соглашения с «Деловой Россией»

30 июня председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков провел выездное совещание в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие депутат регионального парламента Рустам Досаев, председатель нижегородского отделения «Деловой России» Павел Солодкий, представители аппарата комитета.

Участники совещания посетили объекты в рамках реализации соглашения между региональным парламентом и нижегородским отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Первой точкой визита стало частное общеобразовательное учреждение «Первая школа». Здесь уже работает частный детский сад, начальные и средние классы, а в следующем году планируется набирать 9 класс.

Как рассказала директор «Первой школы» Татьяна Куляева, всего в образовательной организации учится 170 ребят, 30 из которых имеют особенности развития – есть дети с заболеваниями аутистического спектра, детским церебральным параличом, задержкой речевого развития, синдромом Дауна. Много внимания уделяется социализации учащихся, тому, чтобы они умели работать руками – это особенно важно для дальнейшей социализации. Например, ребята с удовольствием занимаются в столярной мастерской. Также в школе есть сенсорная комната для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивный зал, площадка для прогулок.

В планах образовательной организации расширяться – в настоящее время идет поиск земельного участка для строительства нового здания школы, удовлетворяющего самым современным требованиям.

Игорь Норенков отметил, что опыт «Первой школы» по организации инклюзивного образовательного процесса представляет большой интерес и запрос общества. По своей сути школа относится к социальному бизнесу, хотя в силу организационной формы не может воспользоваться мерами поддержки социальных предпринимателей. Поэтому необходимо проработать данную проблему с министерством социальной политики и центром инноваций социальной сферы. Кроме того, важно обсудить такой уникальный опыт в рамках актуализации стратегии развития Нижегородской области.

Второй точкой визита стало производство премиальных мясных и рыбных деликатесов Vishnevskiy Gastronomic Club в центре Нижнего Новгорода. Здесь располагаются не только производственные мощности, но и клуб, объединяющий шеф-поваров, рестораторов, нижегородских и российских производителей продуктов и любителей гастрономии, где они могут обменяться опытом, пройти обучение, побывать на дегустациях. В ассортименте Vishnevskiy Gastronomic Club – салями, итальянский бекон и ферментированная рыба - семга, тунец и чавыча. Один из главных принципов производства – минимум искусственных ингредиентов.

«Сегодня мы начали на практике реализовывать соглашение с нижегородским отделением «Деловой России». Частная школа – очень интересный и социально значимый бизнес. При этом важно, что руководитель школы болеет душой за свое дело, заинтересован в его дальнейшем развитии. В ходе общения мы затронули вопросы, которые необходимо решать вместе законодателям и исполнительной власти. Будем работать в этом направлении, ведь именно для этого и проводятся такие встречи. Также мы побывали на эксклюзивном производстве, где используются рецепты с глубокой историей и применением самых современных технологий. Это мясные и рыбные деликатесы премиум-класса, которые представляют большой интерес с точки зрения гастрономического туризма, набирающего все большую популярность», - отметил Игорь Норенков.

«Как руководитель «Деловой России» я очень хочу познакомить депутатский корпус с нижегородскими предпринимателями, которые сделали себя сами, развивают производство, оказывают услуги, реализуют образовательные программы. В «Первой школе» мы обсудили вопросы о возможной поддержке со стороны государства. Это очень важно, так как в учебном заведении учатся ребята с особенностями развития, а таких детей в стране становится все больше. Для родителей это серьезная нагрузка. Будем обобщать и обсуждать их предложения. Что касается Vishnevskiy Gastronomic Club, считаю, что это гордость Нижнего Новгорода, нашим локальным брендом заинтересовалась «Азбука вкуса», здесь побывали сотни гостей города. Все восхищаются продукцией. Сегодня объемы производства составляют 5 тонн деликатесов в месяц, но в планах выйти на мощности в 100 тонн ежемесячно. Потребность в такой продукции очень высокая», - рассказал Павел Солодкий.

Практика выездных мероприятий комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма будет продолжена, чтобы депутаты на местах могли узнать потребность предпринимателей в мерах государственной поддержке и наметить конкретные шаги в этом направлении.