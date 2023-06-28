Трудовое воспитание могут ввести в школах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На прошедшей неделе состоялись заседания сразу нескольких комитетов Законодательного собрания Нижегородской области. На них обсуждались важные социальные и экологические инициативы.

Главной темой заседания комитета по социальным вопросам стали планы по введению трудового воспитания в нижегородских школах. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании», инициированный депутатами Государственной думы РФ. В частности, предлагается дополнить понятие «воспитание» теми составляющими, которые формируют у учеников трудолюбие и ответственное отношение к труду. Одновременно с этим депутаты призывают дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.

- Федеральный закон призван усилить роль труда в воспитательном процессе, - объясняет председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова. Это очень важная тема, которую мы уже неоднократно обсуждали на заседаниях. Проводить такую работу с ребенком необходимо с малых лет и не только дома, но и в общественных местах, социальных учреждениях. Дети учатся относиться бережно не только к своему имуществу, но и к общественному, начинают ценить труд других людей. Когда я была ребенком, мы всегда убирались в классах, организовывали субботники. Это полезно и поучительно.

В ходе заседания профильного комитета депутаты поддержали законопроект. Теперь он будет рассмотрен на заседании совета регионального парламента, после чего его позиция будет направлена в Государственную Думу.

Также на минувшей неделе прошло заседание комитета Законодательного собрания по экологии и природным ресурсам. Здесь депутаты подробно рассмотрели критерии признания деревьев аварийными. Все эти нормы должны быть предусмотрены в соответствующих изменениях в региональный закон «Об охране озелененных территорий».

- В определении аварийного дерева появится новое положение о том, что глубокие трещины и разломы в нижней части ствола должны прежде всего лечить. Аварийными деревья могут признать только если развитие патологического процесса невозможно остановить, - говорится в документе.

Также к деревьям, растущим на склонах, не должна применяться норма о том, что признаком аварийности является «угол наклона ствола от земной поверхности на 45 градусов и менее».

- Главной целью законопроекта является совершенствование положений регионального закона в части критериев аварийности деревьев и охраны озелененных территорий, так как в приоритете остается максимальное сохранение зелёных насаждений и зелёных зон, - пояснил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов. -

Принятие законопроекта направлено на дальнейшее совершенствование регионального законодательства в сфере охраны озелененных территорий Нижегородской области. Это позволит избежать конфликтных ситуаций при его реализации.

Также в Нижегородской области планируется усовершенствовать систему учета озелененных территорий. Для этого законопроектом предлагается актуализировать положение о предоставлении графических материалов озелененной территории с целью ее дальнейшего включения в Реестр озелененных территорий. В них должны быть отражены не только границы и общая площадь этих участков, но и перечни координат характерных точек этих границ.