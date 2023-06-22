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Политика22 июня 2023 7:00

Евгений Люлин на ПМЭФ: «Наша экономика выстояла, несмотря на санкционное давление»

Председатель Законодательного собрания стал участником панельной дискуссии форума по бюджету
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Председатель Законодательного собрания стал участником панельной дискуссии форума по бюджету. ФОТО: ЗСНО

Председатель Законодательного собрания стал участником панельной дискуссии форума по бюджету. ФОТО: ЗСНО

На прошедшем в Северной столице Петербургском международном экономическом форуме обсуждалось множество важных вопросов, в том числе и то, как российские регионы справились с санкционным давлением. Эта тема стала одной из основных на панельной дискуссии «Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития в новых условиях». Среди ее участников был и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- В ходе панельной дискуссии обсуждалось бюджетообразование в стране, финансовая стабильность регионов. Главный вывод – наша экономика реально выстояла, несмотря на санкционное давление, - отметил спикер регионального парламента.

Одним из драйверов развития российской экономики стали особые экономические зоны. И в этом вопросе Нижегородская область тоже преуспела – особая экономическая зона «Кулибин» активно развивается. В этом году ее актив пополнился десятками новых инвесторов с миллиардными инвестициями. Со своей стороны нижегородские депутаты и региональное правительство делают все, чтобы поддержать бизнес.

- В прошлом году был введен мораторий на требование к исполнению условий инвестиционных соглашений, был продлен срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль до 1 января 2025 года для юрлиц, реализующих приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, - рассказал Евгений Люлин. – Также была серьезно снижена налоговая нагрузка на многие отрасли, а общий объем поддержки экономики из бюджета региона составил 5,2 млрд рублей.

Все эти меры дают свои результаты. В частности, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Нижегородская область впервые заняла третье место, уступив только Москве и Татарстану.

- Экономика Нижегородской области сегодня похожа на локомотив, который набрал ход, - прокомментировал этот результат Евгений Люлин. - Конечно, для этого потребовались годы. В 2018-м мы были на 70-м месте рейтинга АСИ, и всего за пять лет рванули вверх в топ-5. Это далось огромными усилиями: совершенствовалось законодательство и административные процедуры, каждый инвестор чувствовал заботу и внимание к своим нуждам. Инвестиционный потенциал Нижегородской области огромен, и он продолжает увеличиваться.

Важным шагом в дальнейшем развитии инвестиционного потенциала региона должна стать реализация важных инфраструктурных проектов. И этому в Нижегородской области тоже уделяется огромное внимание.

- Сейчас проводится модернизация всей системы электротранспорта в областном центре, - отметил спикер парламента. - Как показывает опыт крупных транспортных проектов, реализуемых в Москве, они всегда оказывают положительное влияние на экономику, позволяют создавать новые рабочие места, увеличивают налоговые поступления, а значит и возможности для решения социальных задач.

Новым прорывом стал и прошедший в Санкт-Петербурге форум. Там нижегородцами были заключены соглашения о реализации множества проектов в сфере транспорта, металлургии, логистики, судостроения, ИТ.

- Новые резиденты пришли в особую экономическую зону «Кулибин», судостроители «Красного Сормова» заключили контракты на постройку десятков новых сухогрузов, - поделился успехами председатель Законодательного собрания. - В нашем регионе будет развиваться научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Выксунский металлургический завод и СИБУР нашли новых партнеров. Это лишь некоторые из десятков заключенных на форуме соглашений. Каждый новый договор о сотрудничестве повышает шансы Нижегородской области на лидерство, укрепляет авторитет нашего региона!

Политика: В ВЕРХАХ