Евгений Люлин на ПМЭФ: «Наша экономика выстояла, несмотря на санкционное давление»

Председатель Законодательного собрания стал участником панельной дискуссии форума по бюджету. ФОТО: ЗСНО

На прошедшем в Северной столице Петербургском международном экономическом форуме обсуждалось множество важных вопросов, в том числе и то, как российские регионы справились с санкционным давлением. Эта тема стала одной из основных на панельной дискуссии «Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития в новых условиях». Среди ее участников был и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

- В ходе панельной дискуссии обсуждалось бюджетообразование в стране, финансовая стабильность регионов. Главный вывод – наша экономика реально выстояла, несмотря на санкционное давление, - отметил спикер регионального парламента.

Одним из драйверов развития российской экономики стали особые экономические зоны. И в этом вопросе Нижегородская область тоже преуспела – особая экономическая зона «Кулибин» активно развивается. В этом году ее актив пополнился десятками новых инвесторов с миллиардными инвестициями. Со своей стороны нижегородские депутаты и региональное правительство делают все, чтобы поддержать бизнес.

- В прошлом году был введен мораторий на требование к исполнению условий инвестиционных соглашений, был продлен срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль до 1 января 2025 года для юрлиц, реализующих приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, - рассказал Евгений Люлин. – Также была серьезно снижена налоговая нагрузка на многие отрасли, а общий объем поддержки экономики из бюджета региона составил 5,2 млрд рублей.

Все эти меры дают свои результаты. В частности, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Нижегородская область впервые заняла третье место, уступив только Москве и Татарстану.

- Экономика Нижегородской области сегодня похожа на локомотив, который набрал ход, - прокомментировал этот результат Евгений Люлин. - Конечно, для этого потребовались годы. В 2018-м мы были на 70-м месте рейтинга АСИ, и всего за пять лет рванули вверх в топ-5. Это далось огромными усилиями: совершенствовалось законодательство и административные процедуры, каждый инвестор чувствовал заботу и внимание к своим нуждам. Инвестиционный потенциал Нижегородской области огромен, и он продолжает увеличиваться.

Важным шагом в дальнейшем развитии инвестиционного потенциала региона должна стать реализация важных инфраструктурных проектов. И этому в Нижегородской области тоже уделяется огромное внимание.

- Сейчас проводится модернизация всей системы электротранспорта в областном центре, - отметил спикер парламента. - Как показывает опыт крупных транспортных проектов, реализуемых в Москве, они всегда оказывают положительное влияние на экономику, позволяют создавать новые рабочие места, увеличивают налоговые поступления, а значит и возможности для решения социальных задач.

Новым прорывом стал и прошедший в Санкт-Петербурге форум. Там нижегородцами были заключены соглашения о реализации множества проектов в сфере транспорта, металлургии, логистики, судостроения, ИТ.

- Новые резиденты пришли в особую экономическую зону «Кулибин», судостроители «Красного Сормова» заключили контракты на постройку десятков новых сухогрузов, - поделился успехами председатель Законодательного собрания. - В нашем регионе будет развиваться научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Выксунский металлургический завод и СИБУР нашли новых партнеров. Это лишь некоторые из десятков заключенных на форуме соглашений. Каждый новый договор о сотрудничестве повышает шансы Нижегородской области на лидерство, укрепляет авторитет нашего региона!