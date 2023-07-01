Стартует Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

1 июля 2023 года объявлен старт XV юбилейного Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области.

В 2023 году Конкурс приурочен к 65-летию ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и включает специальную номинацию «65 лет на благо России», направленную на поддержку проектов по созданию современного, более комфортного городского пространства для жителей Кстова и гостей города.

Кроме того, заявки будут приниматься по трем традиционным направлениям: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология».

Принять участие в Конкурсе могут некоммерческие негосударственные организации; государственные, муниципальные бюджетные учреждения; органы местного самоуправления.

Как и раньше, Конкурс активно поддерживает проекты и инициативы местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, повышает эффективность оказания благотворительной помощи. Обязательным условием финансирования является вклад собственных (привлеченных) средств организации-заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы.

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в разделе «Ответственность». Все вопросы по конкурсу можно задать по телефону (83145) 5-50-58 или направить их электронной почтой: pr-nnos@lukoil.com.

Заявки в бумажном виде и на электронном носителе принимаются с 1 июля по 30 сентября 2023 года (включительно) по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

«Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает поддерживать социально значимые проекты в регионах своей деятельности. За годы существования Конкурса было воплощено в жизнь множество идей, направленных на развитие культуры, спорта, системы образования, популяризацию здорового образа жизни и экологической ответственности. В этом году мы снова ждем от участников интересные и яркие проекты!» – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Фото: Пресс-служба «ЛУКОЙЛ»