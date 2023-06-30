Сотрудники Россельхознадзора проводят мероприятия, чтобы купировать очаг инфекции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в Нижегородской области. Лабораторные исследования показали вирус гриппа А субтипа Н5 у чаек, которые упали на острове реки Оки в одном километре от поселка Юрьевец Дзержинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

На данный момент сотрудники Россельхознадзора проводят все необходимые мероприятия, чтобы купировать очаг инфекции.

В Управлении отмечают, что в связи с обострением ситуации по птичьему гриппу в стране увеличивается вероятность, что этим летом вирус будет занесен на промышленные птицефабрики и личные хозяйства. Руководителям предприятий рекомендовано вести закрытый режим работы.

Владельцам хозяйств, на которых нет системы ветиранарно-санитарной защиты, необходимо принять меры по охране поголовья птиц и содержать их изолированно, не допуская контакта с уличными и дикими водоплавающими птицами.

Напомним, первую вспышку птичьего гриппа в 2023 году зафиксировали в Шарангском районе. Зараженных крылатых обнаружили на территории Добровского пруда.

Для ликвидации очага гриппа и предотвращения дальнейшего распространения инфекции труппы павшей птицы утилизировали. Также была проведена дезинфекция территории. После из-за вируса у жителей 11 деревень в Шарангском районе изъяли домашнюю птицу.

А в июне в Нижегородской области разрешили охоту на озерных чаек.

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