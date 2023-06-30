Рэпер Mayot остановил концерт в Нижнем Новгороде из-за агрессии зрителей

Рэпер Mayot. Фото: официальный телеграм-канале артиста

В Нижнем Новгороде 25 июня рэпер Mayot выступал на сцене Milo Concert Hall. Однако артист попрощался со зрителями через полчаса после начала выступления. Он остался крайне недоволен поведением жителей города. Об этом рэпер рассказал в телеграм-канале «Melon Music & Company».

Нижегородцы объясняют в социальных сетях о том, что они очень долго ждали артиста, но его выступление не продлилось больше получаса.

– Там треки на разогреве по три раза играли. Вот все и злые, – пишет пользователь в соцсети.

В сообществе концертной площадки ВКонтакте в день выступления рэпера был прописан тайминг, согласно которому двери открываются в 18.15, а Mayot выходит на сцену в 20.30.

– В совокупности я вышел через час после того, как должен был, –пишет рэпер в телеграм-канале.

Организаторы же отмечают, что причины, по которым выступление задержалось, не зависели ни от них, ни от артиста.

– Однако заметим, что вчера был не сольный концерт, а clubshow, о чем мы неоднократно писали на своих ресурсах. Выступление артиста в таком формате обычно составляет не более 20-30 минут, – добавляют организаторы.

Сам Mayot рассказал, что во время шоу зрители вели себя агрессивно. Они кидали в него бутылки с водой, кто-то бросил даже кроссовок.

– Ушел со сцены, когда девочка показала средний палец, – добавил рэпер.

Нижегородцы же сообщают в соцсетях, что Mayot ушел со сцены не из-за поведения зрителей, а потому, что спел все, что должен был.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен