Равнение на бережливых

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» подведены итоги конкурса по Бережливому производству среди подразделений за 2022 год. Лучшие получили дипломы и премии.

По итогам прошлого года 20 подразделений предприятия приняли участие в конкурсе. Награждение победителей и призеров провели главный инженер – заместитель генерального директора Александр Бобков и начальник отдела бизнес-анализа Мария Емельянова.

– Сегодня мы с вами собрались по хорошему поводу – отметить ваши заслуги в рамках развития системы менеджмента Бережливого производства на АПЗ. Вы – передовики в этом направлении работы, и на вас можно равняться. Главное, не останавливайтесь на достигнутом, – отметил Александр Бобков.

В 2022 году экономический эффект от предложений по улучшению производственных процессов на АПЗ составил 5,31 млн руб., это на 57% больше по сравнению с показателями 2021 года. Победители и призеры получили денежные премии. В номинации «Предложение по улучшению» за 1-е, 2-е, 3-е места предусмотрены бесплатные путевки в парк-отель «Морозовский» на тур выходного дня.

«Хотелось помочь цеху»

Более 1 млн рублей составил экономический эффект от внедрения в производство предложения инженера-технолога цеха №19 Ольги Пановой.

Инженер-технолог цеха №19 Ольга Панова

Благодаря ее идее дорогостоящий импортный пеногаситель, который применяется при производстве печатных плат, заменен на новый отечественный. При получении рисунка схемы, защитного рельефа, удалении защитного рельефа печатных плат образуется пена, что приводит к переливу раствора, разбавлению, ухудшению его свойств и остановке работы. Пеногаситель предотвращает образование пены, при этом экономит раствор, увеличивая его жизнеспособность.

– Это не первое мое улучшение, которое получает признание на конкурсе по Бережливому производству, – рассказала Ольга. – В 2021 году был заменен состав раствора подтравливания, что позволило сократить время при замене ванн и тоже принесло экономический эффект. В этот раз мне снова удалось найти качественный пеногаситель. Хотелось помочь своему цеху, чтобы облегчить труд рабочих. Рада, что получилось.

Наталья Глазунова, фото автора